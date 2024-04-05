Gąsiewski Antoni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gąsiewski Antoni

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Tomczak (Gąsiewska) Katarzyna

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Gąsiewski Wawrzyniec

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Waśniewska (Gąsiewska) Anna

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Рождение ребёнка
29.03.1803

Дочь: (Gąsiewska) Marianna

Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara

Смерть
1827

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