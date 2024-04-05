Gąsiewski Antoni
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Tomczak (Gąsiewska) Katarzyna
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Gąsiewski Wawrzyniec
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Waśniewska (Gąsiewska) Anna
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara
Рождение ребёнка
29.03.1803
Дочь: (Gąsiewska) Marianna
Мать ребёнка: Gąsiewska (Kowalczyk) Barbara
Смерть
1827