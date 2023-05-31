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Пустовит Аверьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пустовит Иван Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Пустовой Алексей Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пустовит Никита Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1916

Сын: Пустовит Григорий Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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