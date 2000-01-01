Ермаченков Терентий Киреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти?.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ермаченков Кирей Семёнович
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.02.1924
Сын: Ермаченков Сергей Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
30.01.1927
Сын: Ермаченков Николай Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
?.08.1943