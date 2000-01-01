Ермаченков Терентий Киреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченков Терентий Киреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ермаченков Кирей Семёнович

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.02.1924

Сын: Ермаченков Сергей Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
30.01.1927

Сын: Ермаченков Николай Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
?.08.1943
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