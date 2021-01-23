Михайленко Сергей
Место рождения
Дата рождения16.08.1960
Дата смерти23.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960
Отец: Михайленко Иван
Рождение ребёнка
11.09.1983
Сын: Михайленко Сергей
Мать ребёнка: Михайленко (Летвиненко) Ирина
Рождение ребёнка
03.01.1987
Дочь: Ковалева (Михайленко) Елена
Мать ребёнка: Михайленко (Летвиненко) Ирина
Смерть
23.01.2021
Боромля, Сумська область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно