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Михайленко Сергей

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Место рождения

Белгород, город Белгород, Белгородская область

Дата рождения

16.08.1960

Дата смерти

23.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1960

Отец: Михайленко Иван

Мать: Михайленко (Чикачкова) Вера

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
11.09.1983

Сын: Михайленко Сергей

Мать ребёнка: Михайленко (Летвиненко) Ирина

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
03.01.1987

Дочь: Ковалева (Михайленко) Елена

Мать ребёнка: Михайленко (Летвиненко) Ирина

Сумы, Сумська область
Смерть
23.01.2021
Боромля, Сумська область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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