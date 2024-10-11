Бесова Евфросиния Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесова Евфросиния Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесов Корнилий Елисеев

Рождение ребёнка
До 1750 ст.

Сын: Бесов Потап Корнилов

Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев

Верхбагарянская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Бесов Иосиф (Осип) Корнилов

Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Бесов Михаил Корнилов

Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Бесов Андрей Корнилов

Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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