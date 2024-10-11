Бесова Евфросиния Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1750 ст.
Сын: Бесов Потап Корнилов
Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев
Верхбагарянская, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Сын: Бесов Иосиф (Осип) Корнилов
Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Отец ребёнка: Бесов Корнилий Елисеев
Смерть
Неизвестно