Измаил Кадралеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Кадралей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Мрадалейко Измаилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Енус Измаилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кадырка Измаилов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1748
Большие Тиганы, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно