Жабин Аврам Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Жабин Михаил Трофимович
Мать: Жабина Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Жабин Иван Аврамович
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Жабина) Афимья Аврамовна
Мать ребёнка: Настасья
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно