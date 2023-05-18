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Жабин Аврам Михайлович

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Жабин Михаил Трофимович

Мать: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жабин Иван Аврамович

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Жабина) Афимья Аврамовна

Мать ребёнка: Настасья

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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