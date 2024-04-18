Сизов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1973

Дочь: Сизова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1978

Дочь: Сизова Марина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна

Рождение ребёнка
19.02.1980

Сын: Сизов Александр Александрович

Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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