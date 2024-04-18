Сизов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1973
Дочь: Сизова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1978
Дочь: Сизова Марина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1980
Сын: Сизов Александр Александрович
Мать ребёнка: Воронина Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно