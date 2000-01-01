(Кадышникова) Ирина Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1905
Сын: Кадышников Петр Александрович
Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич
Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906
Дочь: Кадышникова Ефросиния Александровна
Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич
Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Кадышников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич
Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно