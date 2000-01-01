(Кадышникова) Ирина Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Ирина Феодотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Кадышников Петр Александрович

Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич

Метрическая книга Медведевской церкви Медведевской волости Ишимского уезда. Входят: с. Медведево, Зимина, Скаредная, Глухарева, Быстрая, Басаргина, Кутырева, Крупинина, Гагарысова, Коровенка 01.01.<уд... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1906

Дочь: Кадышникова Ефросиния Александровна

Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич

Гагарысова деревня
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Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Кадышников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Кадышников Александр Тимофеевич

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Александр Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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