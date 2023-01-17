Вучетич Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вучетич Евгений Викторович

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Место рождения

Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)

Дата рождения

1908

Дата смерти

12.04.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Место жительства
С 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
12.04.1974
Москва, город федерального значения Москва
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