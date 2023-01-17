Вучетич Евгений Викторович
Место рожденияЕкатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Дата рождения1908
Дата смерти12.04.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатеринослав (ныне Днепр, Украина)
Место жительства
С 1935
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
12.04.1974