Тимаков Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимаков Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1891

Дата смерти

13.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1891

Отец: Тимаков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимакова Ольга Фёдоровна

Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимакова Ольга Фёдоровна

Смерть
13.10.1967
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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