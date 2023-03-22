Тимаков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1891
Дата смерти13.10.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1891
Отец: Тимаков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимакова Ольга Фёдоровна
Ревезень, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимакова Ольга Фёдоровна
Смерть
13.10.1967
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область