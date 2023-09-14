Кузьмичёв Андрей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.2008
Сын: Кузьмичёв Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2015
Дочь: Кузьмичёва Алиса Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.10.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область