Кузьмичёв Андрей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмичёв Андрей Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2008

Сын: Кузьмичёв Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.2015

Дочь: Кузьмичёва Алиса Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
29.10.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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