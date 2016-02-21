Бешанов Вячеслав Геннадьевич
Место рожденияСызрань
Дата рождения02.09.1968
Дата смерти21.02.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Сызрань
Бракосочетание
04.08.1990
Рождение ребёнка
30.12.1990
Дочь: Бешанова Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: Бешанова Лилия Равильевна
Рождение ребёнка
13.08.1997
Сын: Бешанов Илья Вячеславович
Мать ребёнка: Бешанова Лилия Равильевна
Смерть
21.02.2016
Кучино, МО, Балашиха