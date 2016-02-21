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Бешанов Вячеслав Геннадьевич

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Место рождения

Сызрань

Дата рождения

02.09.1968

Дата смерти

21.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань
Бракосочетание
04.08.1990

Жена: Бешанова Лилия Равильевна

Рождение ребёнка
30.12.1990

Дочь: Бешанова Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: Бешанова Лилия Равильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.1997

Сын: Бешанов Илья Вячеславович

Мать ребёнка: Бешанова Лилия Равильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.2016
Кучино, МО, Балашиха
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