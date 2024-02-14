Трофимов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Трофимова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Трофимова) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна

Мать ребёнка: (Трофимова) Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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