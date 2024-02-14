Трофимов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Трофимова) Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна
Мать ребёнка: (Трофимова) Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно