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Кузьмин Владимир Федорович

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Место рождения

СССР, Москва

Дата рождения

27.08.1948

Дата смерти

20.09.2001

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1948

Отец: Кузьмин Федор Антонович

Мать: Кузьмина Мария Родионовна

СССР, Москва
Рождение ребёнка
22.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Москва
Рождение ребёнка
12.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва
Смерть
20.09.2001
Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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