Кузьмин Владимир Федорович
Место рожденияСССР, Москва
Дата рождения27.08.1948
Дата смерти20.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1948
Отец: Кузьмин Федор Антонович
СССР, Москва
Рождение ребёнка
22.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Москва
Рождение ребёнка
12.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Смерть
20.09.2001
Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище