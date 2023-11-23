Семён Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Михаил Андреев

Мать: Мария Петрова

Семен Михайлович (ок. 1730 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Васильевна (1731-?). Дети: Стефанида, су... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Стефанида Семёнова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Анисим Семёнов

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно

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