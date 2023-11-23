Семён Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Михаил Андреев
Мать: Мария Петрова
Семен Михайлович (ок. 1730 — ?) Родился в семье священника села Новинок Пошехонского уезда Михаила Андреевича. Служил священником в том же селе. Жена его Ирина Васильевна (1731-?). Дети: Стефанида, су... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Стефанида Семёнова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Анисим Семёнов
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно