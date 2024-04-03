Пучинкин Ерофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пучинкин Петр Савастьянов
Мать: Пученкина Евдокия
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пучинкина Матрена Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1853
отдан в рекруты
Упоминание
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 87 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно