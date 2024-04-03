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Пучинкин Ерофей Петрович

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пучинкин Петр Савастьянов

Мать: Пученкина Евдокия

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пучинкина Матрена Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
1853
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
отдан в рекруты
Упоминание
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 87 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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