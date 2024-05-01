Субботина Феодосия Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Сын: Субботин Иоанн Феодорович
Отец ребёнка: Субботин Феодор Ефимович
Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.
Дочь: (Субботина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Субботин Феодор Ефимович
Смерть
После 1897