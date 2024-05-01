Субботина Феодосия Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Феодосия Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Феодор Ефимович

Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Сын: Субботин Иоанн Феодорович

Отец ребёнка: Субботин Феодор Ефимович

Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.

Дочь: (Субботина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Субботин Феодор Ефимович

Смерть
После 1897

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