Горбачёва (Бузина) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1908
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно