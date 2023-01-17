Горбачёва (Бузина) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Бузина) Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1908

Муж: Горбачёв Пётр Сепанович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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