Шаблыкин Акиндин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.34
Дочь: Колдина Вера Петровна
Мать ребёнка: Татарская Анна Ефимовна
Сасовский, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.37
Сын: Татарский Геннадий Акиндинович
Мать ребёнка: Татарская Анна Ефимовна
Якушевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область