Шаблыкин Акиндин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаблыкин Акиндин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.34

Дочь: Колдина Вера Петровна

Мать ребёнка: Татарская Анна Ефимовна

Сасовский, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.37

Сын: Татарский Геннадий Акиндинович

Мать ребёнка: Татарская Анна Ефимовна

Якушевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
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