Ивохин Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения19.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1967
Рождение ребёнка
17.01.1990
Дочь: Соломойченко Юлия
Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1994
Дочь: Яна Александровна
Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1996
Дочь: Полина Александровна
Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивохина Афимия Петровна