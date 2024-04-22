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Ивохин Александр Викторович

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Место рождения

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

19.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1967

Отец: Ивохин Виктор Степанович

Мать: Ивохина Алевтина Ефимовна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.01.1990

Дочь: Соломойченко Юлия

Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1994

Дочь: Яна Александровна

Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1996

Дочь: Полина Александровна

Мать ребёнка: Ивохина Афимия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивохина Афимия Петровна

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