Куулар Сульдум Башкы (Николай) Бугажикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуулар Сульдум Башкы (Николай) Бугажикович

Куулар Сульдум Башкы (Николай) Бугажикович

avatar

Место рождения

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва

Дата рождения

1947

Дата смерти

11.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Место жительства
С 2000 по 2010
Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
С 2010 по 2014
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Смерть
11.09.2014
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close