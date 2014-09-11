Куулар Сульдум Башкы (Николай) Бугажикович
Место рождения
Дата рождения1947
Дата смерти11.09.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 2000 по 2010
Туран, Пий-Хемский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
С 2010 по 2014
Смерть
11.09.2014