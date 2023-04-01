Климова Ксения Еремиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Климова Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Климов Илья Трофимов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Климова Фекла Ильина
Отец ребёнка: Климов Илья Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Илья Трофимов
Смерть
Неизвестно