Климова Ксения Еремиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Ксения Еремиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Климова Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Климов Илья Трофимов

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Климова Фекла Ильина

Отец ребёнка: Климов Илья Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Илья Трофимов

Смерть
Неизвестно
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