Ковалёв Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти01.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ковалёв Виктор
Мать ребёнка: Ковалёва Серафима Герасимовна
Рождение ребёнка
02.09.1960
Сын: Ковалёв Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ковалёва Серафима Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1977