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Ковалёв Андрей Захарович

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Место рождения

Карташевичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

01.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1957

Сын: Ковалёв Виктор

Мать ребёнка: Ковалёва Серафима Герасимовна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1960

Сын: Ковалёв Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ковалёва Серафима Герасимовна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Серафима Герасимовна

Смерть
01.09.1977
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