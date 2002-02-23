Пикалова (Зайцева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1952
Дата смерти23.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Отец: Зайцев Михаил
Мать: Зайцева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2002
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область