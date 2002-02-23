Пикалова (Зайцева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Зайцева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1952

Дата смерти

23.02.2002

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: Зайцев Михаил

Мать: Зайцева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2002
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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