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Айзатуллин Исламша

Место рождения

дер Старые Какерли Дрожжановского района

Дата рождения

22.04.1945

Дата смерти

?.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1945

Отец: Айзатуллин Сатдин Айзятович

Мать: Айзатуллина Асияжамал

дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1964

Сын: Айзатуллин Наиль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Резеда

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1975

Сын: Айзатуллин Рафаэль

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.10.1985
г. Ташкент Узбекистан
Причина смерти: Несчастный случай
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