Айзатуллин Исламша
Место рождениядер Старые Какерли Дрожжановского района
Дата рождения22.04.1945
Дата смерти?.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1945
Отец: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Мать: Айзатуллина Асияжамал
дер Старые Какерли Дрожжановского района
Рождение ребёнка
1964
Сын: Айзатуллин Наиль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Резеда
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Рождение ребёнка
1975
Сын: Айзатуллин Рафаэль
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Алмалык Ташкентская область Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.10.1985
г. Ташкент Узбекистан
Причина смерти: Несчастный случай