? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1927

Дата смерти

22.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1927

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
22.05.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close