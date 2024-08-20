Стрельцова Мелания Гардеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Мелания Гардеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Осип Матвеевич (Матвеич)

Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Иосифович Андрей Осипович / Иосифович

Отец ребёнка: Стрельцов Осип Матвеевич (Матвеич)

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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