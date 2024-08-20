Стрельцова Мелания Гардеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Иосифович Андрей Осипович / Иосифович
Отец ребёнка: Стрельцов Осип Матвеевич (Матвеич)
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно