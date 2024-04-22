Кваченков Алексей Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смерти26.04.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Бракосочетание
24.07.1898 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.
Сын: Кваченков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1909 ст.
Причина смерти: от тифа
Похороны
27.04.1909 ст.