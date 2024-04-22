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Кваченков Алексей Иванов

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

26.04.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
24.07.1898 ст.

Жена: Кваченкова Пелагея Семенова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.04.1900 ст.

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1904 ст.

Сын: Кваченков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1909 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кваченкова Пелагея Семенова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
26.04.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от тифа
Похороны
27.04.1909 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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