(И)Родион Васильев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787
Отец: Василий Логинов
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Наталья Иродионова
Мать ребёнка: Ксенья Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Димитрий Иродионов
Мать ребёнка: Ксенья Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Наталья Иродионова
Мать ребёнка: Ксенья Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Онисия Иродионова
Мать ребёнка: Ксенья Матвеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Мавра Иродионова
Мать ребёнка: Ксенья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксенья Матвеева
Смерть
Неизвестно