(И)Родион Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(И)Родион Васильев

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1752 г.р.

Мать

Вычислено 1753 г.р.

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: Василий Логинов

Мать: Марья Иванова

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Наталья Иродионова

Мать ребёнка: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Димитрий Иродионов

Мать ребёнка: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Наталья Иродионова

Мать ребёнка: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Онисия Иродионова

Мать ребёнка: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Мавра Иродионова

Мать ребёнка: Ксенья Матвеева

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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