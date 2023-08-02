Пролиско Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пролиско Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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