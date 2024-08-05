Бутакова (Бородулина) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Бородулина) София Степановна

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Бородулин Степан

Мать: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Бутаков Аксен Иванович

Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бутаков Епифан Иванович

Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бутаков Малафей Иванович

Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович

Береговое, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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