Бутакова (Бородулина) София Степановна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Бородулин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Бутаков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно