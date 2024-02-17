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Bykhovskiy Zinovii
Bykhovskiy Zinovii
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Bykhovskiy Iosif
1907 г.р.
Мать
Bykhovskaya (Dvorkina) Mera
1914 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Bykhovskiy Iosif
Мать:
Bykhovskaya Mera
Смерть
1941
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