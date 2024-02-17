Bykhovskiy Zinovii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bykhovskiy Zinovii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Bykhovskiy Iosif

Мать: Bykhovskaya Mera

Смерть
1941
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