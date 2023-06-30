Татьяна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Ермолаева

Татьяна Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Савельев

Отец ребёнка: Савелий Архипов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Елисей Савельев

Отец ребёнка: Савелий Архипов

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Афанасий Савельев

Отец ребёнка: Савелий Архипов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Архипов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Архипов

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1835
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