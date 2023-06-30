Татьяна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Савельев
Отец ребёнка: Савелий Архипов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Елисей Савельев
Отец ребёнка: Савелий Архипов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Афанасий Савельев
Отец ребёнка: Савелий Архипов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Архипов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Архипов
Смерть
1835