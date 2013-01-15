Мосунова (Кутыгина) Зинаида Кирилловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти15.01.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
Отец: Кутыгин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1951
Сын: Мосунов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Мосунов Евгений
Реабилитация осужденного
19.05.1993
Богомолов, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Реабилитация по классовому признаку. Член семьи кулака.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосунов Евгений
Смерть
15.01.2013