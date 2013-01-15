Мосунова (Кутыгина) Зинаида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунова (Кутыгина) Зинаида Кирилловна

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Место рождения

Перегрузное, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

15.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Кутыгин Кирилл

Мать: не указана

Перегрузное, Октябрьский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.07.1951

Сын: Мосунов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Мосунов Евгений

Реабилитация осужденного
19.05.1993
Богомолов, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Реабилитация по классовому признаку. Член семьи кулака.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Евгений

Смерть
15.01.2013
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