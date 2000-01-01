Солдатова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1763 и 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1755 и 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

В 7 ревизии (1811-1917) указан возраст - 48 лет.
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Солдатов Александр Ильич

Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1800

Дочь: Аксинья Ильинична

Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806

Сын: Солдатов Иван Ильич

Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Илья Фролович

Смерть
Неизвестно
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