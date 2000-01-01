Солдатова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1763 и 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1763 и 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
В 7 ревизии (1811-1917) указан возраст - 48 лет.
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1800
Дочь: Аксинья Ильинична
Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806
Сын: Солдатов Иван Ильич
Отец ребёнка: Солдатов Илья Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно