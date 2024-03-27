Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович
Место рожденияУльяновская обл. д. Енганаево
Дата рождения07.02.1907
Дата смерти08.09.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907
Отец: Хайридинов Хасиятулла
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
17.08.1935
Сын: Тауфиков Талгат Тауфикович
Мать ребёнка: Хасиятуллова Сания Имамовна
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
30.06.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасиятуллова Сания Имамовна
г. Казань, Татарстан
Смерть
08.09.1969
г. Казань, Татарстан