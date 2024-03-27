Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович

Место рождения

Ульяновская обл. д. Енганаево

Дата рождения

07.02.1907

Дата смерти

08.09.1969

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1907

Отец: Хайридинов Хасиятулла

Мать: не указана

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
17.08.1935

Сын: Тауфиков Талгат Тауфикович

Мать ребёнка: Хасиятуллова Сания Имамовна

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
30.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасиятуллова Сания Имамовна

г. Казань, Татарстан
Смерть
08.09.1969
г. Казань, Татарстан
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