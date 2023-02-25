Шевцова (Карпова) Ирина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Карпова) Ирина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1974

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1974

Отец: Карпов Евгений Федорович

Мать: Карпова Мария

Рождение ребёнка
18.05.2003

Дочь: Шевцова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
14.03.2006

Дочь: Шевцова Наталья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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