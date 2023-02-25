Шевцова (Карпова) Ирина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1974
Отец: Карпов Евгений Федорович
Мать: Карпова Мария
Рождение ребёнка
18.05.2003
Дочь: Шевцова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2006
Дочь: Шевцова Наталья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности