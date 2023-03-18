Алексеева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яковлев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Яковлев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914