Алексеева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яковлев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Яковлев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Яковлев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Алексеев Яков Петрович

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Яков Петрович

Смерть
1914
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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