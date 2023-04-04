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Фишбарг Хулио (Юлио)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1906

Дата смерти

22.04.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906

Отец: Фишбарг Сальвадор

Мать: Фишбарг Берта

Бракосочетание
06.09.1933

Жена: Дора

Супруг(-а): Dora Hadis
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дора

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дора

Смерть
22.04.1971
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