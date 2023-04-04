Фишбарг Хулио (Юлио)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1906
Дата смерти22.04.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1906
Отец: Фишбарг Сальвадор
Мать: Фишбарг Берта
Бракосочетание
06.09.1933
Жена: Дора
Супруг(-а): Dora Hadis
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дора
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дора
Смерть
22.04.1971