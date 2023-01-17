Ташниченко Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташниченко Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1914

Дата смерти

05.10.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1940

Сын: Кузнецов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Акифьевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
05.10.1975
Смерть по медицинской проблеме
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