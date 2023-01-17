Ташниченко Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1914
Дата смерти05.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1940
Сын: Кузнецов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Акифьевич
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
05.10.1975
Смерть по медицинской проблеме