Савостина (Селюто) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1950
Дата смерти01.11.201
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савостин Антон Владимирович
Отец ребёнка: Савостин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.201