Савостина (Селюто) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостина (Селюто) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1950

Дата смерти

01.11.201

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1950

Отец: Селюто Владимир Николаевич

Мать: Селюто (Коваленко) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савостин Антон Владимирович

Отец ребёнка: Савостин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостин Владимир Петрович

Смерть
01.11.201

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