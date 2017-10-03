Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна
Место рожденияд.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти03.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1945
Дочь: Галиева Фаурия Наиловна
Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1947
с. Ермолаево Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
20.11.1951
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Курбангалеева Вилия Наиловна
Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.08.1957
с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Смерть
03.10.2017
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан