Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова (Валидова) Хаят Ахмадеевна

Место рождения

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

03.10.2017

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

1945 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Валидов Ахмади Мухаметъянович

Мать: Валидова Ханифа Зайнулловна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
02.07.1945

Дочь: Галиева Фаурия Наиловна

Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович

с. Ермолаево Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
20.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Курбангалеева Вилия Наиловна

Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Наиль Сафиуллович

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Смерть
03.10.2017
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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