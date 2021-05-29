Савро Анатолий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1936
Дата смерти29.05.2021
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936
Отец: Савро Филипп Иванович
Мать: Савро Мария
Рождение ребёнка
08.01.1960
Сын: Савро Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Савро (Лебедева) Александра Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1963
Мать ребёнка: Савро (Лебедева) Александра Васильевна
Смерть
29.05.2021