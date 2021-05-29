Савро Анатолий Филиппович 05.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савро Анатолий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1936

Дата смерти

29.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1936

Отец: Савро Филипп Иванович

Мать: Савро Мария

Рождение ребёнка
08.01.1960

Сын: Савро Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Савро (Лебедева) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Савро Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Савро (Лебедева) Александра Васильевна

Смерть
29.05.2021

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