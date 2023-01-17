Корчагин Павел Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2005
Дочь: Корчагина Анастасия Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.2007
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности