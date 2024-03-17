Тютерева (Курняева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютерева (Курняева) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Курняев Александр

Мать: Курняева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютерева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Тютерев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютерева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Тютерев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютерева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Тютерев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютерев Сергей

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