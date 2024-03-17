Тютерева (Курняева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Курняев Александр
Мать: Курняева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютерева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Тютерев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютерева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Тютерев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютерева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Тютерев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютерев Сергей