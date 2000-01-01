Лямина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямина Анна

Лямина Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Лямин Александр Никонович

Отец ребёнка: Лямин Никон

Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Лямин Яков Никонович

Отец ребёнка: Лямин Никон

Рождение ребёнка
07.08.1896

Дочь: Колпакова Олимпиада (Николаевна)

Отец ребёнка: Лямин Никон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Никон

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close