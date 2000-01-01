Лямина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Лямин Александр Никонович
Отец ребёнка: Лямин Никон
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Лямин Яков Никонович
Отец ребёнка: Лямин Никон
Рождение ребёнка
07.08.1896
Дочь: Колпакова Олимпиада (Николаевна)
Отец ребёнка: Лямин Никон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Никон
Смерть
Неизвестно