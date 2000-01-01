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(Новосильцева) Ольга Евграфовна
(Новосильцева) Ольга Евграфовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1845
Пол
Женский
Отец
Новосильцев Евграф Иванович
1803 г.р.
Мать
Новосильцева (Вырубова) Наталья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1845
Отец:
Новосильцев Евграф Иванович
Мать:
Новосильцева Наталья Ивановна
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