Киселев Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1888
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1898
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
12.03.1900
Сын: Киселев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
14.06.1901
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
04.09.1903
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
16.12.1906
Сын: Киселев Даниил Евфимиевич
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Степан Евфимиевич
Отец ребёнка: Киселев Ефим Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно