Лапин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1983

Дочь: Лапина Алена Александровна

Мать ребёнка: Лапина (Красненко) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1986

Сын: Лапин Николай Александрович

Мать ребёнка: Лапина (Красненко) Ирина Васильевна

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