Лапин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1983
Дочь: Лапина Алена Александровна
Мать ребёнка: Лапина (Красненко) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1986
Сын: Лапин Николай Александрович
Мать ребёнка: Лапина (Красненко) Ирина Васильевна